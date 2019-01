Saint-Georges franchit le cap des 33 000 habitants

La population de Ville de Saint-Georges s’est accrue de 1,7 % au cours de l’année 2018, passant de 32 771 à 33 355 citoyens, indique la Gazette officielle du Québec.

L’addition de 584 personnes est la plus forte augmentation depuis 2013. Cette année-là, il s’était alors ajouté 628 personnes, selon les chiffres établis par l’Institut de la statistique du Québec.

Cette variation à la hausse de la population permet à Ville de Saint-Georges de grimper d’un rang en ce qui a trait aux villes les plus populeuses au Québec. Ainsi, Ville de Saint-Georges est maintenant la 33e ville en importance dans la Belle Province. La métropole beauceronne est devancée par la Ville de Côte Saint-Luc, mais elle est désormais plus populeuse que sa ville sœur, Val-d’Or.

Le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin se réjouit de cette nouvelle hausse.

« Celle-ci nous réitère tout le dynamisme de notre communauté et le développement de notre ville. Cette progression se poursuivra et nos projets sont nombreux afin de répondre aux besoins de nos citoyens actuels et futurs », de souligner M. Morin.