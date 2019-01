La neige et la glace des dangers pour les maisons

Les toits des maisons de la Beauce sont couverts de neige et maintenant de glace. Au point où certains propriétaires peuvent ressentir l’effet du poids dans leur maison. D’ignorer ces avertissements peut mener à l’effondrement du toit, mais le déneigement n’est pas sans risque.

Indicateurs

Des portes qui ferment difficilement, l’apparition de nouvelles fissures ou le plafond qui fléchit sont de bons indicateurs du surpoids. Par contre, déblayer sa toiture soi-même peut comporter de nombreux risques. Des chutes en hauteur, ensevelissement sous la neige, malaise causé par l’effort physique intense ou le froid ne sont que quelques exemples.

Conseils de la Régie du bâtiment

La Régie du bâtiment (RBQ) encourage les propriétaires d’éviter de grimper en confiant cette lourde tâche à une entreprise spécialisée. Si vous tenez absolument à le faire par vous-même voici quelques conseils.

L’utilisation d’une pelle télescopique est fortement suggérée pour éviter de grimper sur le toit. Après une précipitation abondante de neige pelletez le plus vite possible, ainsi vous passerez beaucoup moins de temps sur le toit. Il faut vérifier le plus souvent l’épaisseur de neige sur le toit.

Il est fortement conseillé d’enlever la neige lorsqu’il y a une épaisseur d’environ 70 cm (28 pouces). Ne vous évertuez pas à enlever toute la neige, vous pouvez en laisser jusqu’à 15 cm sur le toit.

Vous devriez déneiger votre abri d’auto temporaire. Avec les grands vents et le poids de la neige, il y a de forts risques qu’il s’effondre. Faites-en sorte de faire tomber la neige à partir de l’extérieur de votre abri et non de l’intérieur pour éviter que la structure s’affaisse sur vous.

Les personnes à risques

Si vous souffrez de maladie cardio-vasculaire, que vous avez une mauvaise forme physique ou que vous êtes âgés, évitez de déneiger par vous-mêmes. Vous pouvez demander à des spécialistes, à des amis ou de la famille qui seront bien heureux de le faire à votre place.

L’hiver n’est toujours pas terminé et il annonce encore des précipitations de pluie et de neige dans les prochains jours. La prudence est de mise.