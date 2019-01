Le centre Mgr-Beaudoin prend un virage vert

Le centre d'éducation des adultes Mgr-Beaudoin - Les Sources a décidé de prendre un virage vert en adoptant de nouvelles habitudes plus écologiques.

Au téléphone, Marie-Josée Bernard, une intervenante en suivi-accompagnement du centre de formation, explique que plusieurs enseignants et étudiants se sont sentis inspirés par le Pacte, un regroupement de citoyens qui visent à réduire leur empreinte écologique.

Ces mesures ont été mises en place par un comité composé d’enseignants et d’étudiants, au mois de décembre dernier. Quelque temps auparavant, un nouveau service de cafétéria utilisant de la vaisselle jetable, avait causé quelques remous au centre de formation pour adulte. On a donc décidé de changer les choses, afin de réduire la quantité de déchets produits et la consommation de biens non récupérables.

Des changements bien accueillis

Mme Bernard explique que tous les gestes comptent qu’ils soient petits ou grands, alors qu’être écolo n’est plus une tendance, mais bien une nécessité.

« Il y a une belle collaboration qui règne dans l’école. Tout le monde est ouvert et disponible. »

Cette dernière souhaite d’ailleurs que les nouvelles résolutions fassent boule de neige et que plusieurs décident de les adopter aussi à la maison.

Inspirer la CSBE

Marie-Josée Bernard croit que la Commission scolaire Beauce-Etchemin pourrait faire plus en matière d’environnement.

« On souhaite qu’il y ait d’autres écoles qui effectuent ces changements. On peut aller plus loin et se remettre en question, afin de venir en aide aux adultes de demain. »

Pour le moment, le centre de formation Mgr-Beaudoin souhaite accoutumer le personnel et les étudiants à ces nouvelles mesures, pour éventuellement en ajouter davantage.

Voici quelques mesures qui ont été adoptées :