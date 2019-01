Une nouvelle version du programme Techniques de l'informatique pour le CBA

Dès l’automne 2019, le Cégep Beauce-Appalaches offrira une toute nouvelle version du programme de Techniques de l’informatique. Cette refonte permettra aux nouveaux étudiants d’acquérir une formation axée davantage sur les besoins du milieu.

Au cours des derniers mois, le département d’informatique, en collaboration avec la direction des études du Cégep Beauce-Appalaches, a procédé à une importante révision du programme afin que celui-ci témoigne des nouvelles réalités technologiques et qu’il soit mieux adapté au marché du travail. Le nouveau programme comportera, entre autres, plus d’heures de formation en lien avec le développement d’applications mobiles et la programmation d’objets connecté. L’approche collaborative préconisée permettra à l’étudiant de travailler en équipe pour se préparer au marché du travail. Il sera amené à réaliser des projets stimulants et d’envergure.

« Le nouveau programme permettra aux étudiants d’acquérir un large éventail de connaissances de plusieurs sphères de l’informatique telles que le développement d’applications Web, la réseautique et la création de jeux pour n’en nommer que quelques-uns, », indique Luce Thibaudeau, coordonnatrice du programme.

Des installations technologiques

L’établissement met à la disposition des étudiants des laboratoires récents et performants. De plus, le programme offre la possibilité aux étudiants de réaliser deux stages rémunérés en milieu de travail grâce au cheminement Alternance travail-études. Finalement, certains préalables, dont les mathématiques, ont été révisés afin que le programme soit davantage accessible.

Les élèves intéressés à s’inscrire dans ce programme peuvent déposer une demande d’admission dès maintenant, et ce, jusqu’au 1er mars 2019 : https://cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-techniques/techniques-informatique.