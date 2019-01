Le Comité des usagers de Beauce offre une conférence sur la succession

Le Comité des usagers de Beauce convie la population à la conférence sur la succession donnée par maître Sophie Mercier le jeudi 7 février 2019 à 18 h 30 au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Ce sera l’occasion idéale d’en apprendre davantage sur les aspects juridiques entourant la succession, par exemple, la responsabilité du paiement des frais funéraires, l’acte de décès, les recherches testamentaires, la succession légale, la liquidation de la succession, la survie de l’obligation alimentaire, la dissolution du mariage et plus encore. Ce sera également le moment pour les personnes présentes d’obtenir réponse à toutes les questions qu’elles pourraient avoir en lien avec la succession.

En somme, il s’agit d’une excellente façon de démarrer la nouvelle année en acquérant des connaissances de base sur la succession et toutes ses implications juridiques. Un léger goûter et des rafraîchissements non alcoolisés seront servis sur place. Bienvenue à tous.