Une somme record amassée par Léo Lapointe et Simon Beaudoin

Simon Beaudoin de Kennebec Dodge Chrysler et Léo Lapointe d’Excavations Lapointe & Fils tenaient samedi soir dernier leur événement bénéfice annuel qui leur a permis d’amasser la somme record de 40 000$. Cet argent sera divisé en parties égales entre le Club Inner Wheel de Saint-Georges et la famille de Brian Langlois.

Plus de 300 convives étaient présents à la Cage aux sports samedi soir. Au cours de la soirée, tout le monde pouvait prendre part à l’encan crié, à l’encan silencieux, ainsi qu’aux nombreux tirages.

Une somme au-delà des espérances

Chaque année, les deux organisateurs tentent de remettre les sommes amassées à des causes différentes, mais qui viennent en aide directement aux gens de la région. Pour récolter un tel montant, l’organisation débute six mois à l’avance.

Lors de cette 6e édition, c’était au tour du Club Inner Wheel, qui vient en aide aux enfants en leur offrant des repas chauds et en leur fournissant des vêtements, de recevoir ce don.

Madeleine Bégin, membre du conseil administratif du Club Inner Wheel depuis quelques années, croit qu’une telle somme était inespérée : « Cela va bien au-delà de nos espérances. ». explique-t-elle. Les organisateurs s’attendaient davantage à un montant avoisinant les 35 000$.

Pour la famille de Brian Langlois, les 20 000$ permettront de faire l’acquisition d’un véhicule adapté qui sera fort utile puisque le jeune garçon est atteint du Syndrôme de Little, une forme de paralysie cérébrale infantile.

Mobilisation des entreprises de la région

Simon Beaudoin de Kennebec Dodge Chrysler explique que l’événement prend de l’ampleur chaque année. Pour cette 6e édition, les commerçants et les différentes entreprises de la région l’appelaient de leur propre chef, n’attendant même pas d’être sollicités, afin de faire un don ou d’offrir une commandite. M. Beaudoin était plus que satisfait de la réussite de son événement.

« Léo Lapointe et moi, nous le faisons parce que ça nous fait plus plaisir qu’aux gens à qui nous remettons les sommes. C’est une manière de dire merci pour la vie que nous avons eue. »

Notons que tout l’argent amassé va directement aux deux causes. Aucun frais administratif n’est gardé par les organisateurs qui se sont impliqués de manière entièrement bénévole. Tout porte à croire que l’événement sera de retour l’an prochain.