Jean-François Fecteau: Directeur par intérim Parrainage Jeunesse

Jean-François Fecteau a été nommé à titre de directeur par intérim pendant le congé de maternité de la directrice actuelle de Parrainage Jeunesse. Il est entré en poste officiellement le 4 février dernier.

M. Fecteau possède une grande expérience en représentation et dans le domaine des médias, l’organisme croit que cet atout augmentera la visibilité du groupe. De plus, il connaît très bien la région et ses principaux acteurs pour avoir notamment œuvré en politique et en journalisme. Il a présidé l’organisme Alphare par le passé.