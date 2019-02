29e Semaine de prévention du suicide : Parler du suicide sauve des vies

Du 3 au 9 février, c’est la 29e Semaine de prévention du suicide. Bien que le taux de suicide diminue au Québec, dans la région il reste stable, mais demeure parmi les plus élevés. Pour la période 2014-2016, le taux de suicide en Chaudière-Appalaches était le 3e plus élevé au Québec.

Ainsi, l’Association Québécoise de prévention du suicide (AQPS) a présenté les plus récentes statistiques de l’Institut national de santé publique (INSPQ) et a également présenté sa campagne Parler du suicide sauve des vies dans le but de conscientiser la population à ne surtout pas garder le silence .

Statistiques sur le suicide de l’INSPQ (2016)

Il y aurait près de 3 personnes par jour au Québec qui s’enlèvent la vie. Entre 2015 et 2016, il a eu une diminution de 104 suicides.

Ce sont 1046 suicides qui ont été enregistrés en une seule année.

Taux de suicide

Le taux de suicide chez les hommes est 3 fois plus élevé que chez les femmes. D’ailleurs, le taux chez les femmes est stable depuis une dizaine d’années.

Le taux est plus élevé dans les milieux matériellement et socialement défavorisés

Il atteint son maximum entre 40 et 64 ans et diminue à nouveau.

Chez les jeunes hommes âgés entre 15 ans et 19 ans, il a été observé que depuis une dizaine d’années le taux est resté stable.

Entre les 20 et 49 ans, une diminution est observable depuis le début des années 2000.

La période 2013-2015 le tiers des décès pour les les hommes de 15 à 34 ans était dû au suicide.Tandis que pour les femmes, la proportion était de 20%.

Les régions les plus touchées sont le Nunavik, l’Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches, Mauricie et le Centre-du-Québec.

Dans la région, le taux est à 17,6 suicides par 100 mille habitants. Tandis que celui au Québec était de 12,1 par 100 mille habitants.

Campagne Parler du suicide sauve des vies

« N’attendons pas que les personnes en détresse et davantage défavorisées viennent vers les ressources d’aide. Allons à leur devant, développons des ressources qui vont vers ces populations ». Janie Houle, professeure de psychologie à l’UQAM, chercheure et ambassadrice de la Semaine de prévention du suicide 2019.

Par le biais de sa campagne, Parler du suicide sauve des vies, l’AQPS invite la population à ouvrir le dialogue au sujet du suicide. Pour outiller les gens qui souhaitent en parler, elle a mis en ligne le site commentparlerdusuicide.com.

Par le biais de vidéo, les autres ambassadeurs de la Semaine, dont l’animateur Dave Morissette et les humoristes Colin Boudrias et Alexandre Forest, valorisent la demande d’aide et l’importance de la parole pour la prévention du suicide

Les ressources d’aide en Chaudière-Appalaches

« Mais ce qui manque cruellement à l’heure actuelle, ce sont des mesures ciblées pour les populations les plus vulnérables »

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a justement mis en place des actions ciblées pour prévenir le suicide.

• 800 sentinelles en prévention du suicide actives en Chaudière-Appalaches;

• 10 000 verrous de pontet distribués gratuitement pour sécuriser les armes à feu ;

• Partenariat étroit avec l’UPA afin de prévenir la détresse chez les producteurs agricoles;

• Des centaines d’intervenants sociaux formés pour intervenir auprès de la personne suicidaire;

• Plan d’action régional 2017-2020 pour réduire le suicide;

• Plusieurs activités dans la communauté en promotion de la bonne santé mentale et en prévention

D’autres organismes existent pour aider les gens en détresse : les centres d’écoute et les ressources d’aide pour les hommes, les programmes d’aide aux employés, Tel-jeunes au téléphone ou par texto ou encore les sentinelles dans votre milieu de travail.

Numéros d'urgence

Service téléphonique régional de crise Urgence-Détresse : 1-866-APPELLE

Centre d'écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins: 418-228-3106