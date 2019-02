Du compostage à l'Éco-Pin

Du 3 au 9 février, les enseignants sont à l’honneur. Une semaine semble peu pour souligner le travail de ces gens qui ont choisi cette vocation.

Sébastien Maranda , enseignant à l’école l’Éco-Pin de Notre-Dames des pins, se dévoue depuis 14 ans. Actuellement, il enseigne en 4e année primaire. Cet enseignant à la « conscience environnementale » a monté un projet de compostage avec ces élèves.

Début du projet

C’est en regardant les boîtes à lunch que l’enseignant a pris conscience de la quantité de déchets compostables qui étaient gaspillés. L’année dernière, Sébastien avait fait un projet de plantation d’arbres dans le cadre des Établissements vert Brundtland, dont il était l’investigateur de l’adhésion au mouvement.

« On a fait notre projet d’arbre et on s’est rendu compte que ça prendrait quelque chose pour planter nos arbres. On s’est questionné d’où venait la terre, comment elle est produite, les vitamines, les minéraux, pour comprendre qu’on aurait la possibilité avec du compost d’aller dans ce sens-là. »