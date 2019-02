Des cœurs mis en vente pour aider l’UME-PED de l’hôpital de Saint-Georges

Jusqu’au 14 février prochain, le restaurant Boston Pizza met en vente des cœurs pour la Saint-Valentin pour permettre l’achat d’équipements médicaux requis à l’unité mère-enfant et la pédiatrie (UME-PED) de l’hôpital de Saint-Georges.

Le total des dons recueillis ira donc directement à la Fondation Santé Beauce-Etchemin et contribuera ainsi à l’achat de balances de table pour les nouveaux-nés. Chaque cœur est vendu au coût de 2 $.

Cette initiative a été rendue possible grâce au propriétaire de la franchise de Boston Pizza à Saint-Georges, M. Louis Larochelle.

« La fondation, on le connaît, parce que c’est un des membres du comité organisateur du 24 DH entre autres, ça fait qu’on a déjà comme des partenariats, mais que Boston Pizza nous offre de vendre des cœurs à l’occasion de la Saint-Valentin pour les enfants, ça, c’est la première fois. C’est une très belle initiative, on en est très contents. C’est toujours apprécié quand les gens, par solidarité pis par empathie soutiennent la cause de la santé », a indiqué Mme Luce Dallaire, directrice de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.