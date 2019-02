Un objectif de 20 000 $ pour l’événement « Marchons pour l’Alzheimer »

Ce mardi, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, en collaboration avec le comité organisateur de Saint-Georges, lançait l’événement « Marchons pour l’Alzheimer », qui aura lieu dimanche le 26 mai prochain, sur le site de Rendez-vous à la rivière.

Cette année, la présidence d’honneur de la Marche est assumée par M. Jean-Pierre Tardif, président d’Assurancia Groupe Tardif. En tant que président d’honneur, M. Tardif a toutes les raisons de s’impliquer dans l’événement, l’Alzheimer touchant de près sa famille.

« Pour ceux qui me connaissent, je vais me donner à fond pour trouver des sous pis trouver des marcheurs qui vont participer avec nous. Pourquoi s’associer à une telle cause, je vis en ce moment une situation avec un très proche parent. Je peux vous dire que je connais un peu la maladie, malgré que j’aimerais la connaître davantage. Ce que je vis en ce moment, ce que je vois, ce que mes amis vivent, c’est beaucoup d’incompréhension par rapport à cette maladie-là. On doit la comprendre, on doit la connaître pour mieux l’accepter, pour mieux s’adapter », a-t-il mentionné, se disant fier de pouvoir s’associer à cette cause.

Seulement dans la région de Chaudière-Appalaches, plus de 8500 personnes sont atteintes d’Alzheimer, dont plus de 800 personnes sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan seulement. Au Canada, il sont 747 000 qui en sont atteintes. En plus de toucher toujours plus de gens, la maladie frappe également de plus en plus jeune, des gens dans la quarantaine ou dans la cinquantaine.

« Ça commence à faire du monde, surtout quand on pense que les recherches disent que pour une personne atteinte, y'a 11 personnes qui sont touchées, c’est-à-dire le mari, l’épouse, la fille, les enfants, les proches amis. 11 personnes, faudrait dire que, seulement dans notre MRC, 9000 personnes sont touchées de près ou de loin par la maladie d’Alzheimer », a indiqué Bernard Poulin, président de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.

M. Poulin tenait aussi à inviter les gens qui sont touchés par cette maladie à venir marcher par solidarité envers la personne qu’ils côtoient.

Démystifier la maladie pour mieux la comprendre

Madame Sonia Nadeau, directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tenait à rappeler aux gens que l’organisme est bel et bien présent et disponible dans leur milieu.

« Bien que notre siège social soit à Sainte-Marie, les intervenants se déplacent dans chacune des municipalités, vraiment selon les besoins et les demandes des familles. Et c’est le jour, mais ça peut être aussi le soir, la semaine, et aussi la fin de semaine sur rendez-vous », a tenu à mentionner celle-ci.

La Société supporte et accompagne les personnes atteintes et leurs familles qui ont à faire face non seulement à l’Alzheimer, mais aussi à l’ensemble des troubles cognitifs, en offrant des formations, des conférences et des rencontres avec les familles, des groupes de soutien pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, mais aussi pour les proches aidants.

La Société vise à sensibiliser le grand public à la maladie, car celle-ci demeure encore aujourd’hui mal comprise et mal perçue par les gens, ceux-ci faisant encore trop souvent le lien entre l’Alzheimer et la maladie mentale.

« Le fait que M. Tardif, que d’autres gens s’associent aussi à notre cause, c’est une belle façon de démystifier la maladie. C’est une façon aussi d’indiquer aux gens qu’ils ne sont pas seuls, parce que les gens souvent, ils n’osent pas le dire. Et ça, pour nous, c’est ce qu’on veut mettre en avant-plan. Alors la Marche, oui, c’est une marche pour ramasser des fonds, mais c’est aussi une marche pour sensibiliser les gens à la cause et à faire connaître davantage ce que les gens vivent », a ajouté Mme Nadeau.

Un objectif de 20 000 $

Les organisateurs de l'événement voudraient atteindre, cette année, l’objectif de 20 000 $ et souhaitent la participation de plus de 200 marcheurs. Le montant amassé ira à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, qui offre leurs services sur tout ce territoire.

Le 26 mai prochain, les marcheurs sont donc attendus dès 8 h 45 à la rotonde de l’île Pozer et le départ se fera comme partout au Québec et au Canada, à 10 h 00.

Il est possible de s’inscrire en ligne au www.marchepourlalzheimer.ca, ou en vous procurant un formulaire d’inscription auprès de la Société Alzheimer ou des membres du comité de la Marche.