Quelques astuces pour éviter de gaspiller les aliments

Les familles canadiennes jetteraient entre 15 % et 25 % de la nourriture achetée. Voici quelques astuces pour réduire le gaspillage, question de mettre votre poubelle au régime.

À lire également :

Du compostage à l'Éco-Pin

Planifiez

Une bonne planification et un sens de l’organisation sont incontournables pour bien manger, sans gaspiller.

Avant d’aller à l’épicerie, prenez en compte ce qui reste dans le réfrigérateur pour définir les recettes de la semaine. Priorisez ce qui est entamé et ce qui arrive à péremption.

Si vous êtes pressés par le temps, vous pouvez aussi prendre en photo le contenu de votre frigo et de vos armoires, plutôt que de faire une liste.

Conservez et congelez

Saviez-vous qu’il existe plusieurs méthodes pour ranger la nourriture au réfrigérateur, afin de maximiser sa conservation ? Par exemple, la partie centrale du réfrigérateur est la plus froide, on devrait donc y placer les aliments comme la viande, le lait et les oeufs.

Lorsque vous avez des restants, n’hésitez pas à les congeler en portions individuelles. Il s’agit d’un excellent plan B les soirs où vous manquez de temps pour cuisiner ou les midis où vous n’avez pas de lunch.

Utilisez tout

Même les pelures et les carcasses de poulet peuvent être apprêtées. Vous pouvez les accumuler dans un sac au congélateur puis vous en servir pour préparer un bouillon maison.

Si vous vous retrouvez quand même avec des aliments qui ne peuvent être consommés, pensez à les composter. Le compost est bon pour les plantes et contribue à détourner de l’enfouissement les matières organiques.