Une édition plus importante de la Foire de l'emploi Beauce-Nord

Le 1er mars prochain se tiendra la 6e édition de la Foire de l’emploi Beauce-Nord. Celle-ci se déroulera au Centre Caztel à Sainte-Marie de 10 h à 19 h.

Les chercheurs d’emploi, travailleurs et élèves sont invités à venir rencontrer plus de 85 entreprises de la région. Cette année, ce sont plus de 900 emplois qui seront offerts aux chercheurs d’emploi. Également, différents professionnels en employabilité pourront être rencontrés par les visiteurs. De plus, plusieurs activités seront disponibles.

L’événement est gratuit.

Il est réalisé grâce à Emploi-Québec, le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord, Développement Économique Nouvelle-Beauce, le CLD Robert-Cliche, la Chambre de commerce de La Nouvelle-Beauce, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le Cégep Beauce- Appalaches et la Coopérative de services à domicile Beauce-Nord.