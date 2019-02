École des Deux-Rives : deux classes de 6e année réalisent une campagne de financement

Deux classes de 6e année intensif de l’École des Deux-Rives et leurs enseignantes, Anne-Lise Michaud et Sylvie Roy, ont réalisé une campagne de financement en partenariat avec l’entreprise Recettes en pot, dans le cadre du programme d’anglais intensif.

Ceux-ci ont amassé un total de 32 kg, soit 95 sachets de soupe minestrone de 337 g. La campagne consistait à financer un voyage de fin d’année au camp de vacances anglophone Timberlane en Ontario. La campagne de financement a débuté avant Noël, s’est déroulée durant tout le mois de décembre, pour se terminer en début de janvier.

Madame Michaud et Madame Roy ont décidé de collaborer avec Recettes en pot quand elles ont découvert que plusieurs enseignants avaient collaboré avec l’entreprise lors de campagnes précédentes. L’organisme se spécialise dans la philanthropie collective et offre des produits et des services permettant la réalisation de campagnes de financement d’une manière socialement responsable.

Le fait que Recettes en pot ait à cœur l’environnement et le côté social a vraiment interpellé les deux enseignantes. Celles-ci ont également trouvé plusieurs avantages à cette collaboration.

« Étant donné que c’est des pots massons, c’est des pots qui sont réutilisables et recyclables, c’est quand même des choses que c’est rapide pis c’est économique. On parle à peu près d’un dollar par portion dans les pots, sur les repas, pour 10 $. Le côté social aussi fait que, à chaque pot qu’y réussissent à vendre, on est capables de donner un repas à l’organisme de notre choix », a indiqué l’enseignante de 6e année.

Les deux professeures et leurs élèves ont ainsi choisi de remettre les sachets amassés à l’organisme Moisson Beauce.

Selon madame Michaud, la campagne s’est si bien déroulée que celle-ci souhaite renouveler l’expérience l’an prochain.

Le voyage aura lieu du 17 au 20 juin et sera l’occasion, pour les élèves, de pratiquer leur anglais, tout en vivant une nouvelle expérience. Ce sera aussi une belle façon, selon Anne-Lise Michaud, de conclure l’année scolaire.