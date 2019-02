Le Salon Maternité et famille devient l'Expo Famille et Cie.

Les 17 et 18 mai prochain, le Centre Sportif Lacroix-Dutil accueillera la 3e édition du Salon Maternité & Famille.

Passation

Pour cette édition, la fondatrice et organisatrice des deux derniers salons, Vicky Bureau, a passé les commandes à l’équipe d’organisation d’événements, Les Complices. Audrey Samson et Sandra Morin, copropriétaires de l’organisation, prendront les rênes de ce salon en plus du salon Elle & Cie qui prévoit une 2e édition cette année.

Emplacement

L’équipe a choisi de déménager dans un espace plus grand pour élargir l’offre d’activités et d’exposants.

« Les exposants et les différents partenaires du salon débordent de créativités pour animer le salon. La superficie de l’espace que nous offre le Centre Sportif Lacroix-Dutil nous permettra de donner vie à une majorité de ces bonnes idées et ainsi offrir encore plus de nouveautés et de surprises à nos visiteurs. » Sandra Morin

Nouveau nom

Pour accompagner ces nouveautés et s’adapter à la clientèle du Salon, l’événement a changé de nom pour devenir l’Expo Famille & Cie.

« Les parents, futurs parents et enfants de 0 à 12 ans trouveront tous leurs comptes à l’Expo Famille & Cie. L’offre maternité sera toujours maintenue, mais nous espérons que le changement de nom amènera les familles d’enfants plus âgés à se sentir interpellées davantage. » Audrey Samson

Les annonces qui concernent la 3e édition du salon se poursuivront dans les prochaines semaines.