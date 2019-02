Le Brunch-bénéfice Espérance et Cancer reçoit un don généreux

Le Brunch-bénéfice annuel du Groupe Espérance et Cancer a eu lieu ce matin, le dimanche 17 février. L’évènement en est à sa 22e édition et se déroulait à l’école des Deux-Rives à Saint-Georges.

À 10h30, la directrice Lyne Perron avait compté 800 personnes qui étaient venues profiter d’un déjeuner tout en encourageant une bonne cause. Vers 11h, il y avait toujours une file qui attendait à la porte et il y avait des chances que le nombre de billets vendus approche les 1000.

C’est 65 bénévoles qui ont mis la main à la pâte depuis le vendredi soir de la préparation de la salle jusqu’à la fin du brunch.

Espérance et Cancer s’était fixé comme objectif de servir 1300 déjeuners pour récolter un montant de 18 000$. Par contre, l’objectif premier était de sensibiliser et de rassembler la population à la cause.

« Je suis très heureux de voir autant de monde ce matin s’être rassemblé pour la cause. » Claude Morin, Maire de Saint-Georges

Le président d’honneur offre un cadeau

C’est vers 10h30, que le président d’honneur Samuel Poulin, député de Beauce-Sud a annoncé un généreux don de 7000 $ offert à l’organisme.

« Je peux vous dire une chose le Groupe Espérance et Cancer ne vit pas sur de grosses subventions, alors mon devoir c’est de pouvoir les aider, les appuyer. »

Le député en plus de contribuer financièrement est allé voir le premier ministre, la ministre de la Santé, le député de Beauce-Nord, la députée de Bellechasse qui ont offert chacun un montant.

« Nous n’étions pas au courant du total du don. C’est une belle somme d’argent qui va nous permettre de continuer nos services qui vont directement aux personnes atteintes de cancer et leur famille, leur aidant naturel. » Steeve Labbé, président d’Espérance et Cancer

Le président d’honneur assure que ce don et sa présence sont une promesse de maintenir son implication auprès des organismes de la région, non seulement pour cette année, mais pour les années futures.

Aide à l’organisme

Selon la Directrice générale, Lyse Perron, cette somme est un plus qui leur permettra d’offrir à leur clientèle plus de services. Par exemple, les massages. Elle assure que cet argent servira directement à leurs utilisateurs.

« Avec cette somme-là, ça va nous permettre de stabiliser les services déjà offerts. » Steeve Labbé

Ce n’est que dans les prochains jours qu’il sera possible de savoir si la population a été au rendez-vous et si elle s’est montrée aussi généreuse que dans les années passées.

Il ne faut pas oublier que nous sommes ou serons tous touchés de loin ou de près par le cancer à un moment de notre vie.