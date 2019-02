Portes ouvertes pour les Cliniques Partenaires

Les Cliniques Partenaires, un organisme à but non lucratif, tenaient une journée portes ouvertes à Saint-Georges, le 8 février dernier, au Familiprix Denis Roy et Martin Leblond. Pour l’occasion, cinq conférenciers offraient une formation gratuite axée sur le diabète et les stratégies proactives pour le prendre en main.

Les pharmaciens propriétaires Denis Roy et Martin Leblond, ainsi que leur équipe de travail impliquée, ont déployé les efforts efforts et le soutien nécessaires dans l’organisation de cette journée à l’intention des personnes atteintes de diabète et de leurs proches aidants, en plus d’accueillir gratuitement les Cliniques dans leurs locaux.

Le Pavillon du Coeur Beauce-Etchemin a aussi collaboré à cet événement, en prenant part à la conférence et en offrant la contribution de l’une de leurs nutritionnistes.

Que sont les Cliniques Partenaires?

Le système de santé est souvent surchargé, et les Cliniques Partenaires ont pour objectif d’accompagner les patients atteints de diabète, de maladies pulmonaires obstructives (MPOC), de douleur chronique ou de troubles liés à la fertilité au quotidien, avec humanité et compétence. L’organisation est une nouvelle ressource formée de professionnels de la santé tels des infirmières, des pharmaciens, des inhalothérapeutes et des spécialistes de la neurostimulation. Les Cliniques Partenaires travaillent en collaboration avec les médecins de famille de leurs patients.