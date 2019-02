Une compétition pour les professionnels

Le jeudi 14 février, les élèves du centre de formation professionnelle Pozer à Saint-Georges se sont mesurés entre eux lors de l’activité, Challenge des Pros. Selon le domaine de formation, différentes épreuves étaient proposées.

Les enseignants Mélanie Labrecque et Richard Fortin ont été les initiateurs de ce projet, dont le but est d’amener les élèves à se dépasser et à démontrer leur savoir, tout en encourageant l’excellence.

Les défis

Le DEP en secrétariat avait un temps alloué tout comme celui de comptabilité pour faire différentes tâches en équipe. Le temps est quelque chose avec lequel ces futurs professionnels devront apprendre à gérer tout le long de leur carrière. Par exemple, en comptabilité des entreprises locales ont commandité la compétition et ont offert des mises en situation forçant la créativité et le travail d’équipe.

En soins esthétiques, la pose d’ongle et le maquillage artistique étaient au cœur de l’activité. Les participants à la manucure devaient suivre le thème de la St-Valentin, tandis qu’en maquillage ils étaient totalement libres.

En coiffure, elles ont eu une semaine pour pratiquer sur une potiche, mais elles devaient également penser à la décoration de leur poste de travail. Tout cela dans le but que si un jour elles ont un salon de coiffure, les coiffeuses soient en mesure de créer leur propre ambiance.

En vente-conseil, les élèves avaient du temps alloué pour mettre en place un kiosque pour vendre une idée ou un objet. Ils ont été jugés par leurs professeurs, mais également des gens externes.

Les métiers d’infirmier auxiliaire et de préposé aux bénéficiaires devaient être en mesure de faire des diagnostics et de prendre les bonnes décisions. En parlant avec les participants, plusieurs ont dit avoir eu beaucoup plus de stress lors de la compétition que lorsqu’ils sont au travail.

Les formations de charpenterie-menuiserie et électrolyse avaient aussi leur compétition.

Une première édition réussie

La direction, était très heureuse de cette première édition unique dans la région et espère que cela encouragera d’autres écoles professionnelles à le faire dans les prochaines années. Malgré la mauvaise météo de la veille qui a forcé à déplacer l’évènement au lendemain, la majorité des élèves étaient présents et ont participé avec enthousiasme.

Il n’y a que l’objectif de porte ouverte qui a subi les conséquences d’un changement de date n’attirant que peu de gens à venir visiter.

Les membres du personnel croient que cela a permis à ses futurs professionnels de se dépasser et de découvrir de quoi ils étaient capables. Aucun des participants interrogés n’a été déçu de cette expérience. Ils ont trouvé cette journée fort enrichissante et stimulante.

Un père très fier de sa fille qui est en soins infirmiers était même présent pour l’observer. Ce qui n’aurait pas été possible sur le lieu de travail habituel de sa fille.

Une prochaine édition

Il est certain que l’année prochaine une autre édition aura lieu et la direction espère que cela pourra attirer plus d’étudiants à venir se former à leur école. Cette année, ce fut une centaine d’élèves qui ont participé.

Avenir de ces futurs professionnels

Lorsque l’on demande aux participants s’ils ont le désir de rester dans la région, une grande majorité répond à l’affirmatif surtout due au manque de mains d’œuvres qui leur permet presque un emploi dès la sortie. Également, ils sont très attachés à leur famille et à la Beauce.

Bien que beaucoup pourraient avoir un poste sans diplôme, ils voient des avantages de poursuivre leur formation. Entre autres, ils sortent de l’école avec de la confiance et le voient comme un plus à leur curriculum vitae.

Le CFP Pozer s’adapte beaucoup au marché actuel de la région et tente de faire des partenariats avec les entreprises locales vantant les mérites d’une bonne éducation.