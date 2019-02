Le Semoir veut outiller les écocitoyens de demain

Les formateurs du Semoir parcourent 13 régions administratives du Québec, afin d’offrir des ateliers gratuits dans les écoles. Cette initiative, lancée par la Coopérative Arbre-Évolution, éduque les citoyens sur des thèmes comme le climat, l’écologie et la consommation. Leur but ? Former des écocitoyens engagés !

Si vous êtes enseignant, il est facile de recevoir la visite d’un formateur dans votre école. Il ne suffit que de tourner une courte vidéo personnalisée de 10 à 30 secondes montrant l’intérêt de votre classe à recevoir la formation et de soumettre un formulaire de réservation. Pour financer ses activités, le Semoir compte sur des partenaires privés.

Un réel besoin dans les écoles

Simon Côté, coordonnateur général de l’organisme, observe que de plus en plus d'enseignants et d’étudiants souhaitent en apprendre davantage sur l’environnement, afin de devenir des citoyens plus écoresponsables.

« Il y a une volonté dans le monde enseignant d’avoir plus d’activités éducatives sur l’environnement. Les jeunes sont en manque de concret et de tangible. », explique-t-il.

M. Côté croit que l’éducation à l’environnement est encore trop peu présente dans les cursus scolaires. En ce sens, Le Semoir fait partie de la Coalition Éducation – Environnement – Écocitoyenneté, un regroupement qui milite pour que les institutions scolaires transmettent des connaissances sur l’environnement à leurs étudiants.

Les formations offertes par le Semoir serviront à outiller la génération de demain, afin qu’ils puissent mieux faire face aux dérèglements climatiques.

« Nous voulons changer le monde. Pour changer les choses, il faut que les jeunes soient exemplaires ou du moins, meilleurs que nous. Le but c’est que leurs boîtes à outils [ pour lutter contre les changements climatiques ] soient plus remplies que les nôtres.

Simon Côté, coordonnateur général d'Arbre-Évolution

Quelques exemples de formations

« L’écocitoyenneté, de la parole à l’action ! »

« L’arbre, un professeur de la vie »

« Milieux humides et gestion de l’eau »

« Graines de changement »

« L’arbre et le climat »

« Les alliés de la terre »

Pour plus de détails, il est possible de visiter le site web du Semoir.