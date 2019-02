7 diplômés intéressés à s’établir dans la MRC de Beauce-Sartigan

Place aux jeunes de Beauce-Sud est heureux d’avoir reçu, du 21 au 23 février derniers, 7 jeunes diplômés intéressés à venir s’établir dans la MRC de Beauce-Sartigan.

Le groupe présentait une belle diversité de jeunes ayant diplômé dans des domaines recherchés par les entreprises d’ici : génie civil, génie industriel et génie mécanique, communication et rédaction, sciences et technologie des aliments, ainsi que soudure.

Lors de leur séjour, les jeunes ont assisté à des ateliers novateurs pour se préparer en vue de la Foire de l’emploi. Un déjeuner-causerie en compagnie de Destination Beauce a enchanté les participants. Ils ont également participé à des activités culturelles comme une visite guidée des expositions printanières du Centre culturel Marie-Fitzbach, ainsi qu’un souper-découverte au Manoir Taylor de Cumberland. Un parcours de trottinettes des neiges, proposé par MF Aventure, leur a fait admirer les paysages beaucerons. Enfin, ils ont pu en apprendre davantage sur la diversité des produits locaux de la région en réalisant une visite du Grand Marché, de la savonnerie Histoire de bulles et de la fromagerie Pépite d’or.

Déjà, en l’espace de quelques jours, un participant déménagera à Saint-Georges au début du mois de mars et deux autres autres ont des suivis auprès d’employeurs potentiels à la suite de leur visite à la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, vendredi dernier.

Rappelons que les activités de Place aux jeunes sont rendues possibles grâce à la collaboration de plusieurs partenaires : Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse via la Stratégie jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec, Emploi-Québec et le Centre local d’emploi de Saint-Georges. Pour plus d’information, visitez le site Internet : www.placeauxjeunes.qc.ca ou informez-vous auprès du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud.

Le Carrefour jeunesse-emploi est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans la région depuis plus de 15 ans pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes de 16 à 35 ans.