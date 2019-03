L’organisme Au Bercail annonce sa 11e édition du Souper au homard

L’organisme Au Bercail tiendra sa 11e édition du Souper au homard le 17 mai prochain. En plus d’aider l'organisme à amasser des fonds pour lui permettre de poursuivre sa mission, le Souper homard se veut une belle occasion d’échanger et de mieux faire connaître l’organisme, sa raison d’être et ses objectifs.

Cette année, le homard sera dégusté sous la présidence d’honneur de Mme Peggy Duquet, présidente de Métal Duquet.

« J’ai donc été honoré lorsqu’on m’a proposé la présidence d’honneur de la 11e édition. Ce n’est qu’après une visite des installations et la rencontre de cette belle équipe de coeur qu’on saisit toute l’importance et la portée de chaque geste posé Au Bercail. », souligne Mme Duquet.

Le Souper au homard aura lieu le vendredi 17 mai à 18 h au Club de golf de Saint-Georges. Les entreprises peuvent réserver des tables de huit personnes et bénéficier d’une visibilité tout au long de l’activité. Seulement 270 places sont disponibles. Vous pouvez vous les procurer en communiquant par téléphone au 418 227-4181, poste 224, ou sur le site web de l’organisme aubercail.net

À propos de Au Bercail

Fondé en 1983, Le Bercail est un organisme offrant différents volets d’hébergement pour la clientèle en situation de crise, avec des problèmes de dépendance, de maladie mentale et d’itinérance. Depuis déjà 7 ans, un service externe est offert, celui de l’Accueil Inconditionnel. En 2017-2018, le Bercail a offert 5 481 nuitées et servi 20 000 repas et collations.