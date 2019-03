La nage pour prévenir le suicide

La population est invitée à participer à la 5e édition de Je nage pour la vie, le 6 avril prochain, à la piscine de la Polyvalente Benoît-Vachon, de 18 h à 21 h. Ce défi sportif, qui a lieu une peu partout au Québec, vise à amasser des fonds pour la prévention du suicide.

Je nage pour la vie est une occasion unique de se rassembler et de relever un défi collectif en famille, entre amis ou entre collègues, et ce, peu importe l’âge et l’aisance en natation des participants. Les participants auront pour objectif de nager 250 km collectivement. Dans chaque piscine, des groupes d’une centaine de nageurs réaliseront 10 000 longueurs à relais afin de lever des fonds pour la cause.

Une distance symbolique

Par la distance parcourue et la nécessité de travailler en équipe, Je nage pour la vie illustre que la solidarité et l’entraide permettent souvent de surmonter les épreuves. Le défi vise à encourager la demande d’aide dans les moments difficiles, à faire connaître les ressources et à prévenir la détresse et le suicide. Le 250 km fait référence à l’exploit de Pierre Létourneau, fondateur de Je nage pour la vie. En 2006, il avait parcouru, à la nage, la distance entre Montréal et Lévis dans le fleuve Saint-Laurent.

Les fonds et les dons recueillis seront remis au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord pour développer un projet auprès des jeunes vivant des problèmes d’isolement ou autres difficultés nécessitant un soutien professionnel en lien avec la prévention du suicide.

Rappelons que l’an dernier, plus de 77 personnes ont nagé 5880 longueurs, en participant à l’évènement à Sainte-Marie. Plus de 2 500 $ ont été remis à l’organisme bénéficiaire.

Pour vous inscrire ou faire un don à l’évènement:

Allez au cjebn.com et cliquez sur l’onglet Je nage pour la vie