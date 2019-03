Faites-vous photographier pour lutter contre le cancer du sein !

La campagne Une pose pour le rose sera officiellement lancée le 8 mars. Du 6 au 14 avril, les 250 photographes participants, offriront des séances photo au coût de 20$ pour les femmes de leur région. Tous les fonds amassés seront remis à la Société canadienne du cancer pour la lutte contre le cancer du sein.

La campagne Une pose pour le rose, en est maintenant à sa troisième édition. L’événement rassemble des photographes des quatre coins de la province, qui ont pour objectif d'amasser 325 000 $ qui seront remis à la cause du cancer du sein.

Cinq photographes de la région participeront à cette collecte de fonds :

Cathy Gauthier de Vallée-Jonction ( CG Photographe )

Arianne Desbien de Saint-Georges ( Ariann Photographer )

Caroline Fournier de Saint-Georges

Christian Provencher de Sainte-Marie ( CP Photographe )

Camille Desrochers de Saint-Georges

Arianne Desbiens n’en est pas à sa première participation. L’an dernier, elle avait organisé 42 séances avec la photographe Caroline Fournier, ce qui leur avait permis de faire un don de 1820$.

« Le cancer du sein est une cause importante. Ça peut arriver à toutes les femmes. Tout le monde est touché. », explique Arianne Desbiens.

Cette année, Arianne Desbiens souhaite, à elle seule, être en mesure de photographier 42 femmes : un objectif encore plus ambitieux.

Pour 10 $ supplémentaires, celles qui choisiront les services d’Ariann Photographer pourront avoir droit à une mise en beauté, ce qui augmentera le don à 30$. Il s’agit d’une option que tous les photographes participants peuvent ajouter.

En signe d’appui à la cause, les femmes atteintes du cancer ou en voie de guérison figureront sur la « liste rose », et leur portrait sera immortalisé gratuitement.

Comment le projet est-il né ?

Le projet a été initié en 2017 par Marilyn Bouchard de Pigment b Photo et Design. Lors de la première édition, cette dernière s’était fixé comme objectif d’amasser 3000 $ en photographiant 100 femmes en une journée. Son initiative a vite suscité l’engouement du public et des médias. Marilyn Bouchard a donc lancé l’appel à ses collègues photographes pour répondre à la demande qui a explosé. 70 000 $ ont été récoltés au terme de cette première campagne.

Inscriptions

Toutes les femmes de 18 ans et plus sont invitées, à partir du 8 mars prochain, à trouver un photographe de leur région sur le site de l’événement www.uneposepourlerose.com et à aller se faire photographier pour la cause.

Les photographes désireux de participer peuvent par ailleurs s’inscrire facilement en écrivant à l’adresse info@uneposepourlerose.com.

Partenaires et commanditaires sont d’ailleurs invités à se joindre à la campagne.