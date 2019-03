Un succès pour le souper-bénéfice d’« Écrire pour la persévérance »

Le 2 mars dernier au Soleil rouge, soupe populaire, le Carrefour jeunesse-emploi des Etchemins (CJEE) a tenu une soirée de financement pour le projet Écrire pour la persévérance. Ce sont plus de 40 invités qui ont profité de cette soirée haute en couleurs.

En plus d’offrir un repas spaghetti traditionnel qui permettait d’amasser des fonds pour le projet, et les gens ont pu apprécier la performance musicale d’Audrey Fortin, Océane Lecours et Rosalie Leblond. Les six participants au projet ont d’ailleurs collaboré au service du repas, préparé par l’équipe du CJEE.

Le logo officiel du projet, qui représente les drapeaux de la Belgique, de la France, mais aussi les éléments emblématiques du Canada et du Québec, a été dévoilé lors de cet événement. La signification du message derrière ce logo est la corrélation entre le voyage à l’international et le projet d’écriture qui se déroule dans le pays et la province.

L’équipe du CJEE tient à remercier tous les invités pour leur participation et la réussite de cette soirée, et qui, par leur appui, ont démontré leur intérêt pour la jeunesse.

Le CJEE souhaite également remercier Les Offices internationaux du Québec (LOJIQ), l’Instance régionale de concertation pour la persévérance scolaire en Chaudière-Appalaches (PRÉCA), le Secrétariat à la jeunesse et son programme Créneau et toute l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi. Le CJEE remercie finalement le Métro de Lac-Etchemin pour la commandite de sauce à spaghetti.

Vivre l’effervescence de la BD en Europe

Écrire pour la persévérance est un projet qui a amené six participants à la création d’une bande dessinée destinée à un public adolescent. Andréanne Cloutier, Émilie Perreault, Franky Téagène, Nicolas Audet, Réal Harvey et Séléna Chevanel auront aussi la chance de participer au 24e Rendez-vous de la BD à Amiens en France, les 1er et 2 juin prochains. Ils vivront ainsi toute l’effervescence de la bande dessinée en Europe et découvriront la ville de Bruxelles en Belgique, ville significative du 9e art.

Le projet est supervisé et chapeauté par Lindsay Moore, agente de développement jeunesse, Élodie Bilodeau, conseillère en orientation du CJE ainsi que de Yannick Lévesque, graphiste-illustrateur pour Maki communication.

Écrire pour la persévérance est un projet qui inspire et incite les jeunes à travailler différentes compétences, tout en leur permettant de vivre une expérience unique de mobilité internationale.