Partage au masculin souligne ses 25 ans d’existence

L’organisme communautaire et régional Partage au masculin célèbre cette année son 25e anniversaire. Et pour souligner l’événement, l’année 2019 sera ponctuée de plusieurs activités. Les détails entourant chacune de ces activités seront connus ultérieurement.

S’adapter à la réalité socio-démographique

Dans un souci d’inclusion et au fait que le tissu social de la Chaudière-Appalaches change, Partage au masculin lancera une campagne pour inviter à profiter de ses services toutes les personnes qui s’identifient au genre masculin, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leur orientation sexuelle.

Renforcer les liens dans une rencontre père-fils

En mai, l’organisme renoue avec une activité qui a fait ses preuves : Père-fils dans l’action. Cette activité rapprochera adultes et jeunes connaissant des difficultés pour vivre une expérience humaine hors du commun et renforcer leurs habiletés de communication et leurs liens.

La paternité à l’honneur grâce à un concours de photos

Ce concours de photos visera à mettre la paternité de l’avant, en la valorisant, en faisant ressortir la fierté qu’elle suscite et l’amour qui lie pères et enfants. Les gagnants seront connus lors de la Semaine de la paternité qui se déroulera du 10 au 16 juin 2019. L’organisme invite déjà les gens à préparer des photos afin de les soumettre.

Souligner le succès par une célébration

Un coquetel de retrouvailles aura lieu dans le but de reconnaître les pionniers et les personnes qui ont contribué au développement de l’organisme d’une façon ou d’une autre.

Pierre Pépin, président du conseil d’administration, est très enthousiaste face à ce calendrier d’événements et affirme qu’il faut souligner cet anniversaire et tous les pas que Partage au Masculin a franchi pour les hommes, et avec eux.

« On a combattu des tabous et des préjugés. Aujourd’hui, tout le monde sait qu’on a besoin d’un organisme où les gars peuvent être écoutés, entendus et soutenus », a-t-il certifié.

Depuis 1994

En 1994, l’organisme à but non lucratif a été fondé par un groupe d’hommes soucieux de créer un lieu privilégié de partage et de soutien pour les hommes. Partage au masculin offre des services adaptés pour tous les hommes de Chaudière-Appalaches. L’organisation a quatre bureaux et cinq points de services, dont ceux de Saint-Georges et de Lac-Etchemin. Ses services sont disponibles gratuitement pour toutes les personnes qui s’identifient au genre masculin, sans égard à l’origine, à l’orientation sexuelle, ou autres.

Cette année seulement, plus de 700 hommes y ont trouvé écoute, soutien et accompagnement. Partage au masculin est un organisme reconnu par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, par le CISSS de Chaudière-Appalaches ainsi que par Centraide.