Relais pour la vie de Saint-Georges : une 13e édition sous le signe de l’espoir

La 13e édition du Relais pour la vie de Saint-Georges a été lancée aujourd’hui le 12 mars, au Centre Hamann de Saint-Georges. L’événement aura lieu le 1er juin prochain au CIMIC.

La Société canadienne du cancer invite donc la population à participer à cette marche de 12 heures en équipe, qui se veut rassembleuse et qui se déroulera de 19 h 00 jusqu’à 7 h 00 le lendemain matin.

Présidence d’honneur

L’édition 2019 se fera sous la présidence d’honneur de M. Alexandre Hamann, qui est propriétaire du Centre Hamann. Celui-ci a d’ailleurs indiqué que c’était une première pour lui d’agir à ce titre lors d’un événement.

Il s’est interrogé a priori sur ce qu’il pouvait apporter à l’événement, puis a pensé à ses proches, à ses amis dont certains ont combattu et se battent encore contre le cancer.

« Pour toutes ces personnes-là qui ont perdu ou gagné la bataille, je me suis dit : “Cette année, je m’implique pour le Relais pour la vie », a-t-il expliqué lors du lancement.

Alexandre Hamann veut avoir une pensée pour ces personnes et aider les gens qui vont participer à avoir la même pensée que lui. Il souhaite s’impliquer en étant avec eux lors de la tenue de cette journée.

Le président d’honneur voulait également livrer comme message qu’il ne faut pas nécessairement attendre d’être touché de près par cette maladie pour participer à un tel événement. Il a ainsi invité les gens à s’impliquer ensemble, afin d’amasser le plus de fonds possible pour cette cause.

« On va avoir un bel événement. Venez marcher avec nous, avec les combattants du cancer. Rien ne vous empêche de juste venir voir, d’apporter votre énergie, votre bonne humeur pour cet événement. Ensemble, on est beaucoup plus forts qu’on pense », a-t-il ajouté.

Un objectif de 210 000 $

Cette année, le Relais pour la vie de Saint-Georges a pour objectif d’amasser 210 000 $. Le comité organisateur souhaite aussi recruter plus de 60 équipes. 49 équipes se sont déjà inscrites, et ce sont plus de 10 nouvelles équipes qui prendront part à cette édition.

Ce sont également plus de 200 porteurs d’espoir qui sont attendus pour la Cérémonie Célébrer. Le but est aussi de parvenir à vendre plus de 2000 luminaires pour la Cérémonie des luminaires.

Plusieurs partenaires majeurs se sont associés à l’événement encore une fois cette année : Desjardins Caisse du Sud de la Chaudière, l’Usine Beauce Sartigan, la pharmacie Valérie Breton et Sarah Saudrais-Janecek et la MRC de Beauce-Sartigan.

Porteur d’espoir

Le Relais pour la vie de Saint-Georges se veut plus que jamais porteur d’espoir. Tous sont tournés vers un même objectif de vaincre le cancer, même si de plus en plus de gens seront touchés par ce combat.

L’événement est aussi l’occasion de célébrer le bonheur d’être en vie et de rendre hommage aux personnes qui ont été emportées par la maladie, mais aussi à celles qui y ont survécu.

Cette année, le Relais pour la vie adopte une nouvelle identité visuelle et aura pour slogan Saint-Georges est plus grande que le cancer. La Société canadienne du cancer veut ainsi lancer un message d’espoir, car c’est grâce à leur engagement et à leur effort collectif que les citoyens de la Beauce prouvent qu’ils font la différence.

Le succès d’une telle cause repose sur la solidarité des gens avant tout, celle de tous les artisans de cette cause : comité organisateur, capitaines d’équipe, bénévoles, participants, porteurs d’espoir, proches aidants, donateurs, commanditaires et visiteurs de l’événement.

Pour s’inscrire

Les gens qui veulent obtenir plus d’informations ou s’inscrire en tant qu’équipe, en compagnie de leurs parents, amis ou collègues, peuvent le faire par courriel au relaispourlaviesaintgeorges@outlook.com ou en téléphonant au 418 588-5538. Les gens peuvent aussi visiter la page Facebook de l'événement.