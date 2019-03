Deux élèves de l'école Vision Beauce relèvent le Défi coupe couettes Leucan

Deux élèves de 4e année de l’école Vision Beauce de Sainte-Marie, Charlie Turmel et Laurence Paré, ont réalisé le Défi coupe couettes de Leucan, hier le 16 mars. L’événement se déroulait à l’école même, et les jeunes filles étaient en compagnie des membres de leurs familles respectives et de leurs amis.

C’est Charlie Turmel qui a eu d’abord l’idée de cette initiative. L’élève de l’école Vision Beauce a souhaité participer à ce défi en pensant à sa tante qui est atteinte du cancer. Par la suite, celle-ci a demandé à son amie Laurence de se joindre à elle afin de relever ce défi.

Ensemble, les deux filles ont réussi à amasser 3263 $. Ce moment a été une belle réussite et une fierté, non seulement pour Leucan, mais aussi pour les familles des deux élèves ainsi que l’école.

C’était le 3e événement Leucan qui avait lieu à l’école Vision Beauce. L’établissement est fier de soutenir cette cause depuis plusieurs années. Un autres beau geste de générosité et de solidarité.