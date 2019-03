Dépenses imprévues : nos conseils pour les régler

Quand on est dans une situation financière fragile, les imprévus ne sont pas toujours faciles à gérer, surtout si les factures ou les réparations s’empilent ! Il est heureusement possible de s’en sortir. Nos conseils.

L’épargne : une réserve d’argent utile

On le dit et le redit, l’épargne permet de se sauver de toutes les situations : on évite le découvert et donc les frais bancaires, on couvre les dépenses imprévues lorsqu’elles se présentent. Bien sûr, il ne faut pas y toucher en dehors de ces situations. Et si vous réglez quoi que ce soit avec, remettez aussitôt l’argent pour rétablir le montant initial. Les spécialistes recommandent d’épargner au moins trois mois de salaire ! Plus facile à dire quand les revenus sont élevés. En attendant, il vous est toujours possible de négocier un paiement en plusieurs fois, de plus en plus d’entreprises acceptent, ou d’ obtenir un prêt d'argent urgent remboursable rapidement.

Anticiper les dépenses

Entretenir sa voiture ou son électroménager évite les grosses pannes onéreuses. Passez régulièrement chez votre garagiste, gonflez vos pneus au moins une fois toutes les deux semaines.

De la même façon, réparer vos appareils plutôt que les racheter est préférable quand c’est possible, en plus d’être plus écolo. Il existe des gestes simples pour prolonger leur durée de vie : les nettoyer minutieusement, lancer de temps en temps un cycle de machine à vide avec une bonne rasade de vinaigre de vin blanc pour enlever le calcaire.

Faites des économies de chauffage pour éviter les dépassements de facture. 19° degré est la température la plus bienveillante que ce soit pour votre porte-monnaie que pour notre environnement.

Entretenir son toit : l’inspecter avant l’hiver et au printemps, faire les petites réparations d’entretien, dégagez la neige si elle s’accumule trop.

Il y a également de nombreuses autres dépenses que l’on peut anticiper : un déménagement, l’arrivée d’un enfant, des études universitaires…

Regrouper ses crédits

Si vous avez beaucoup de crédits, la solution pour retrouver du pouvoir d’achat ainsi qu’une capacité d’épargne est le regroupement de crédits. Avec une seule mensualité, allégée parce qu’elle sera étalée dans la durée et calculée sur un meilleur taux, vous pourrez même demander une trésorerie supplémentaire pour vous protéger des imprévus, la perte de votre emploi par exemple.

Avec un budget mensuel bien calculé, il n’y a aucune raison de ne pas pouvoir faire face à un imprévu d’ici quelques mois !