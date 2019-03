Nouveaux cours de danse pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle

Un nouveau service sera offert dans la région aux personnes en situation de déficience intellectuelle ou avec un trouble du spectre de l’autisme. L’école de danse Move animera des ateliers avec dans les locaux de l'Association pour l’intégration sociale (AIS).

Deux groupes seront formés, un pour les 5 à 13 ans et un autre destiné aux personnes âgées de 13 ans et plus. Les cours seront tenus dans les locaux de l’AIS, dans la 138e rue à Saint-Georges.

L’instructrice Stéphanie Duperron, en charge des cours avoue que le projet germait dans sa tête depuis un moment déjà. Cette dernière a complété un an de formation en éducation spécialisée et a vite réalisé qu’elle avait des affinités avec cette clientèle particulière. Tout dépendant des besoins des étudiants inscrits, il se peut que des intervenants assistent Mme Duperron lors des cours.

Après avoir tâté le terrain sur sa page Facebook personnelle, l’enseignante de danse affirme avoir déjà beaucoup de demandes. Elle pense même créer un groupe à Sainte-Marie.

La session de printemps débutera le 3 avril et se poursuivra jusqu’au 22 mai. Chaque groupe a une capacité de 12 places.