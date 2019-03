Partage au masculin invite les pères et fils à une activité

Partage au masculin renoue avec l’activité Entre hommes Père et fils dans l’action pour permettre aux pères et aux fils qui veulent se rapprocher et de construire de nouvelles bases pour une meilleure relation.

Responsable du projet depuis une quinzaine d’années Yvon Landry explique que, « pendant 24 heures, les participants ont l’occasion de vivre une expérience qui sert de rite de passage à une relation de père-enfant à père-adolescent ou père-adulte. Ensemble, on réfléchit à ce qu’est être un homme et on se découvre, dans l’action. C’est une activité parfaitement adaptée aux gars. »

La prochaine session aura lieu au Village Aventuria à Saint-Jules, qui débute le vendredi 17 mai à 19h au samedi 18 mai à 16h30. Les places sont limitées à dix pères et dix fils.

Les animateurs seront messieurs Yvon Landry et Jacques Beaudet, deux retraités de l’éducation et des services sociaux qui ont coanimé cette activité ensemble depuis ses débuts.

L’inscription est gratuite de même que l’hébergement et les repas. Au besoin, Partage au masculin peut aider pour le transport. La date limite d’inscription est le 15 avril 2019. Pour plus d’information ou pour vous inscrire, on appelle au 418 335-6677.