La MRC de la Nouvelle-Beauce réduit sa quantité de déchets produits

La MRC de la Nouvelle-Beauce a procédé au dépôt de son bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles sur son territoire. Sur une période de huit ans, les citoyens de la MRC on réduit leur masse de déchets produits, en plus de recycler davantage.

Les citoyens des municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce ont fait des progrès en ce qui a trait à une saine gestion des matières résiduelles. Le nombre de kilogrammes de déchets enfouis par habitant a diminué de 7,6 % entre 2010 et 2018, alors que le nombre de kilogrammes de matières recyclées a connu une augmentation de 2,3 %. De plus, le nombre de visites à l’écocentre de Sainte-Marie a augmenté de 771 %.

L’année 2018 a été fort occupée, notamment grâce au lancement de la campagne « Ensemble vers le zéro déchet ». Un guide de tri a également été distribué par la poste à 13 000 foyers.

Aux bureaux de la MRC, on a également choisi d’éliminer les pailles et les godets de lait, en plus d’utiliser des feuilles de temps électroniques et des filtres à café permanent. Les matières organiques sont désormais compostées.