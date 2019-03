L'Afeas invite la population à la conférence, Vivre avec un enfant handicapé

Dans le cadre des activités entourant la Journée du travail invisible le 8 avril, l’Afeas locale Saint-Georges (Association féminine d’éducation et d’action sociale) invite ses membres et la population en général à une conférence prononcée par Nancy Gaudreau, Vivre avec un enfant handicapé.

« Quand on me demande où je travaille, je mentionne toujours le nom de mes employeurs. Mais en fait, mon principal travail passe souvent sous silence… C’est pourtant celui qui est le plus énergivore, qui me demande le plus de temps, le plus de réflexion, le plus de mon être tout entier, le plus de disponibilité, jours, nuits, semaines, fins de semaine, sans aucune rémunération…pécuniaire. Je devrais peut-être plutôt répondre que je suis maman d’un grand garçon handicapé physique et intellectuel. Voilà le sujet de ma conférence! »