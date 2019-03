Des élèves de l’école secondaire Veilleux créent un porte-clés personnalisé

Dans le cadre d’une activité Passion, le mercredi 13 mars 2019, les élèves du groupe Aventurier de 2e secondaire ont créé un porte-clés personnalisé à l’aide du logiciel BlocksCAD et des imprimantes 3D.

Concrètement, ce projet leur a permis d’identifier leurs tâches préférées dans la conception d’un objet en 3D et d’intégrer des notions de mathématique et de géométrie (formes, translation, rotation, etc.).

À la fin du projet, les élèves devaient d’ailleurs effectuer un retour sur leurs apprentissages et sélectionner des métiers et des professions qui correspondent à leurs préférences scolaires. Par exemple, les élèves qui ont aimé dessiner un objet en 3D à l’ordinateur ont pu constater que cette tâche est reliée à différents métiers tels que dessinateur industriel, designer industriel, animateur 2D/3D, architecte, etc.

Finalement, les élèves devaient effectuer une recherche sur le site REPÈRES pour trouver des liens entre les compétences qu’ils acquièrent à l’école et les métiers qui les intéressent.

Aider les élèves à cibler leurs préférences scolaires

Ce projet s’inscrit dans le cadre des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) qui visent à permettre aux élèves de réaliser des apprentissages en orientation et à les outiller pour faire un choix professionnel à la fin de leur parcours scolaire.

Les contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) sont regroupés selon trois axes de connaissance, soit la connaissance de soi, du monde scolaire et du monde du travail. Cette activité d’apprentissage a donc permis aux élèves de cibler leurs préférences scolaires en lien avec le monde du travail.

Les participants à l’activité ont reçu leur porte-clés le lendemain et ils étaient fiers de leur réalisation! Ils ont aussi apprécié de voir le fonctionnement des imprimantes 3D.

Plusieurs collaborateurs ont apporté leur aide pour ce projet. Sophie Audet, conseillère d'orientation, a travaillé à sa conception avec les enseignants du programme Aventurier, plus particulièrement Johanne Desaulniers, ainsi que les conseillères pédagogiques, Chantal Poulin et Sandra Fortin, qui ont apporté leur soutien dans la réalisation de celui-ci. De plus, les techniciennes en travaux pratiques, Julie Labbé, Carole Cyr et Claudine Giguère ont été d’une grande aide pour répondre aux questions des élèves et imprimer les porte-clés en 3D.