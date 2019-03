La MRC Robert-Cliche a souligné la 31e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

Voir la galerie de photos

Du 17 au 23 mars 2019 avait lieu la 31e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) sous le thème « Donnons la voix ». À travers le Québec, une multitude d’activités se sont déroulées afin de briser les préjugés et de créer des rapprochements entre la population et les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.

La MRC Robert-Cliche a également participé à cette semaine de sensibilisation :

Jeu-questionnaire sur la déficience intellectuelle

Les membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière ont participé à la réalisation d’une vidéo afin de permettre à la population de vérifier leurs connaissances sur la déficience intellectuelle.

Expérience chez les cadets

L’Escadron 881 des cadets de l’air de Saint-Joseph a accueilli les personnes handicapées de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière. La capitaine Alissa Dubé-Lagacé et toute son équipe ont offert d’expérimenter diverses activités telles que tir à la carabine à plomb, pilotage, marche militaire, musique, sport, etc. Ces dernières étaient adaptées et ont fait l’objet d’une aide constante de la part des cadets. Cet événement a démontré que l’inclusion sociale des personnes handicapées est vraiment possible et réalisable.

Une soirée festive !

Les membres ont participé à un souper suivi d’une soirée soulignant la clôture de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle en compagnie des membres de l’Association pour l’intégration sociale région Beauce-Sartigan, de la Maison du tournant, de l'Association d'Entraide Communautaire La Fontaine et de Nouvel Essor.