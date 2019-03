Sylvie Goulet est l'heureuse gagnante de la Maison Moisson Beauce

De nombreux détenteurs de billets pour le tirage de la maison Moisson Beauce étaient réunis dans les locaux du BMR Saint-Georges, afin de connaître l’issue du concours. Bien que chacun convoitait le grand prix d’une valeur de 175 000 $, c’est Sylvie Goulet qui est l’heureuse gagnante de l’édition 2019.

Au téléphone, Sylvie Goulet n’en croyait pas ses oreilles lorsqu’elle a appris l’heureuse nouvelle de la bouche de la directrice générale de Moisson Beauce, Nicole Jacques. Il aura fallu deux appels avant qu’elle décroche le combiné. Cette dernière était visiblement sous le choc : « Ça ne se peut pas ! », a-t-elle lancé plusieurs fois.

Cette dernière pourra s’installer dans ce sublime jumelé aux allures scandinaves, conçu par Sandra Patry et érigé par Construction Robert Bernard ou encore accepter l’alléchante somme de 175 000 $.

Tous les billets vendus

Il n’y a pas que Mme Goulet qui était enchantée par l’issue de cette 10e édition du tirage. Moisson Beauce a pu amasser une somme colossale en vendant 4000 billets à 100$ l’unité : une première en 10 ans. La plate-forme de vente en ligne a dû être fermée à l’avance en raison de la rupture de stock. Hélène Rodrigue, vice-présidente de la Fondation Moisson Beauce, explique que les appels ont été nombreux aujourd’hui pour se procurer un coupon de participation de dernière minute, mais sans succès.

Une année record

Il faudra attendre quelques semaines encore avant de connaître le montant exact qui sera remis à l’organisme, mais on peut s’attendre à une somme record, affirme Benoit Giraudeau, président du conseil d’administration de Moisson Beauce. Ce dernier ne saurait trop cibler la raison qui en fait en sorte que cette 10e édition soit si réussie, mais une chose est sûre, il se sent reconnaissant :

« Je pense que la maison était très belle, mais je crois aussi que la population appuie Moisson Beauce de plus en plus et voit que notre cause est importante. »