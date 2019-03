Un montant de 67 000 $ pour le programme Ensemble contre l'intimidation en Chaudière-Appalaches

Afin de prévenir et contrer l’intimidation dans la région de Chaudière-Appalaches, le gouvernement québécois versera une aide financière de 67 000 $. Deux projets du programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation pourront être réalisés.

« Je me réjouis que des projets soient mis en œuvre dans notre région pour contrer l'intimidation. Ceux-ci contribueront à promouvoir des comportements bienveillants au sein des différents milieux et je remercie grandement les organismes qui les réaliseront. C'est en nous respectant les uns les autres que nous créerons ensemble un climat social toujours plus agréable et un environnement où il fait bon vivre. » Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Ce programme vise à soutenir des projets pouvant contribuer, de diverses manières, à prévenir et à contrer les actes d'intimidation ainsi qu'à accroître l'aide offerte aux personnes victimes, aux témoins, aux proches et aux auteurs d'actes d'intimidation. Il est destiné aux organismes à but non lucratif.