4e Semaine de l’alphabétisation populaire du RGPAQ

Une fois de plus cette année, Alphare participe fièrement à la quatrième édition de la Semaine de l’alphabétisation populaire qui se tient partout au Québec du 1er au 5 avril 2019. Cette semaine thématique est une initiative du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) et de ses 75 organismes membres.

Pour l’occasion, Alphare invite la population à se rendre sur sa page Facebook pour visionner les différentes capsules vidéo qui seront diffusées tout au long de la semaine.

« On veut profiter de cette semaine pour faire parler de nous, de la cause de l’alphabétisation populaire et des différents services que les gens peuvent venir chercher tout à fait gratuitement chez Alphare », a mentionné Annie Poulin, la directrice de l’organisme.

Alphare accompagne des adultes des municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan qui veulent renouer avec l’écrit et gagner en autonomie, et ce, depuis presque 25 ans. L’organisme offre une démarche adaptée à la réalité et aux besoins des gens. Alphare répond ainsi à leurs objectifs en respectant leur rythme d’apprentissage, peu importe les raisons qui motivent leur retour en formation.

L’approche non scolaire développée par Alphare permet aux adultes de retrouver la confiance en eux nécessaire à la réussite de leur démarche. Elle contribue au bout du compte à l’amélioration de leurs conditions de vie et à l’exercice de leurs droits, en premier lieu, leur droit de s’alphabétiser.

« Notre organisme est à la fois un milieu d’apprentissage et un milieu de vie. En plus de s’investir dans leurs apprentissages, les adultes que nous soutenons sont invités à s’engager dans la vie de notre organisme et dans la réalisation de sa mission éducative et sociale », a ajouté Mme Poulin.

Pour une société plus alphabétisée et plus inclusive

La Semaine de l’alphabétisation populaire est l’occasion de souligner le travail et l’engagement de Alphare envers les adultes qu’il accompagne au quotidien ainsi que sa contribution à bâtir une société plus alphabétisée et plus inclusive.

Rappelons qu’au Québec, plus d’un million d’adultes âgés de 16 à 65 ans ont de grandes difficultés avec la lecture, l’écriture et le calcul. Malheureusement, seul un faible pourcentage d’entre eux poursuit une démarche d’alphabétisation.

« Nous espérons que tous les adultes qui désirent entreprendre une démarche d’alphabétisation, mais qui n’osent pas, entendront parler de notre organisme pendant cette semaine et que cela leur donnera envie de venir cogner à notre porte. Ils seront à même de le constater : l’alphabétisation populaire, c’est bien plus que des mots! », a conclu Mme Poulin.

Pour en savoir plus sur Alphare

La mission d'Alphare est de réaliser des activités gratuites auprès des personnes de 16 ans et plus souhaitant améliorer leurs compétences en lecture, en écriture, en calcul et en informatique de base. Les services sont diversifiés et bâtis sur mesure selon les besoins exprimés par les clients et les objectifs que chacun souhaite atteindre. Pour en savoir plus sur Alphare et ses services, vous pouvez contacter Annie Poulin au 418 226-4111 ou info@alphare.ca.

Pour connaître les différentes activités de la Semaine de l’alphabétisation populaire 2019 et visionner les capsules vidéo créées par Alphare et le RGPAQ pour l’occasion, rendez-vous sur la page Facebook de Alphare et sur celle du RGPAQ.

Pour contribuer à faire connaître la Semaine, utilisez le mot-clic : #SemaineAlphaPop