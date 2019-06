La gagnante de la Maison Moisson Beauce opte pour l'argent

Sylvie Goulet, la gagnante de 10e Maison Moisson Beauce, a choisi le prix en argent, tandis que le jumelé sera mis en vente.

Après avoir reçu l’appel, Sylvie Goulet de Saint-Georges a pris un moment de réflexion afin d’évaluer les choix qui s’offraient à elle : conserver le magnifique jumelé d’une valeur totale de 175 000$ ou repartir avec cette même somme en argent. La gagnante qui avait admis toujours apprécier sa maison a choisi d’opter pour les 175 000 dollars.

Pour cette 10e édition, l’activité de financement fracasse un nouveau record, soit la vente totale des 4 000 billets imprimés.

« Nous devons tous être très fiers du symbole d'entraide et de générosité qu'est la Maison Moisson Beauce. La réussite ne vient jamais seule. Votre confiance et votre appui en sont les maillons les plus forts. À vous qui avez vendu et acheté des billets recevez toute notre reconnaissance. », souligne Hélène Rodrigue, responsable du réseau de vente.