« Je suis sur un nuage » confie la gagnante de la Maison Moisson Beauce

Sylvie Goulet, la grande gagnante de la Maison Moisson Beauce, a toujours du mal à réaliser ce matin ce qui vient de lui arriver. Hier, lors du tirage qui avait lieu à la quincaillerie BMR, elle s’est mérité le grand prix d’une valeur de 175 000$.

Cette grande nouvelle ne l’a pas empêchée de se présenter au travail aujourd’hui, soit au CHSLD L’Assomption où elle détient un poste d’infirmière.

La femme de 53 ans s’était procuré deux billets : l’un avec un groupe de 5 personnes de sa famille et l’autre avec son mari, Réginald Landry. C’est ce dernier qui s’est avéré être le ticket chanceux.

« Lorsqu’ils m’ont appelé, je pensais que c’était une farce ! », a-t-elle expliqué au bout du fil. « Je le crois et je ne le crois pas. Je suis sur un nuage. »

La maison ou l’argent ?

Mme Goulet et son mari ne savent pas encore s’ils vont choisir l’argent ou la maison. « Pour l’instant, je vais attendre d’aller visiter et de me faire une opinion, je verrai. J’aime bien ma maison en ce moment, ça risque d’être plus l’argent. »

La gagnante dit avoir quelques idées pour dépenser cette somme, mais elle attend d’avoir reçu l’entièreté du montant avant d’acheter quoi que ce soit.

Cette dernière tenait tout particulièrement à remercier les organisateurs du tirage de la Maison Moisson Beauce pour leur dévouement.

« Tout le monde travaille fort là-bas pour venir en aide aux gens dans le besoin. »