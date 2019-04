La 3e édition de l'Expo Vert du Cégep Beauce-Appalaches

La 3e édition de l’Expo Vert un monde durable se tiendra le 18 avril au Cégep Beauce-Appalaches. Plusieurs activités auront lieu de 16 h 30 à 21 h.

L’événement est organisé par le Comité Environnement Responsable (CER), formé d’étudiants et d’enseignants des centres de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches. L’admission pour l’événement est gratuite.

De nombreuses activités

Une cinquantaine de kiosques, dont plusieurs seront animés par des étudiants qui présenteront des travaux traitant de développement durable. L’exposition permettra également à des groupes citoyens, entreprises et coopératives de présenter leurs services et/ou leurs produits écoresponsables.

L’entreprise étudiante Frip-O-dollar vendra des vêtements usagés récoltés dans des bacs de collectes installés dans les trois campus. Des œuvres artistiques écoresponsables réalisées par d’anciens et d’actuels étudiants seront vendues. Un service de réparation de vêtements sera présent pour réparer à faible coût les vêtements endommagés.

Un atelier interactif de démarrage de semences est offert pour les enfants de 17 h à 19 h.

Des conférences pour maximiser les solutions

Solution Era entretiendra les visiteurs de la 3e révolution industrielle. Pour sa part, le conférencier de la Fondation David Suzuki parlera de la transition écologique et la coopérative de solidarité Arbre évolution présentera la conférence « Arbre et climat ».

« Les étudiants ont travaillé très fort, et ce, bénévolement, afin d’organiser cet événement, car ils sont conscients qu’il est plus que temps d’agir pour notre planète. Je suis persuadé que les visiteurs seront au rendez-vous pour notre troisième édition de l’Expo Vert un monde durable et qu’ils ressortiront avec quelques gestes écologiques supplémentaires qu’ils peuvent appliquer au quotidien, » mentionne Michel Baillargeon.