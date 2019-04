Kenworth Québec Inc. remet un don de 1000$ à l'AIS

La succursale de Saint-Georges de Kenworth Québec Inc. a remis un don de 1000$ à l’Association pour l’intégration sociale Beauce-Sartigan. L’entreprise s’est aussi engagée à amasser des fonds pour l’organisme tout au long de l’année.

L’équipe de Kenworth Québec Inc en a profité pour faire visiter ses locaux à quelques membres de l’AIS, le 28 mars dernier. En plus de faire le tour des installations et d’embarquer dans un camion lourd, les visiteurs ont reçu un chèque qui permettra de financer quelques-unes de leurs activités.

Tout au long de l’année 2019, Kenworth Québec Inc. s’est engagé à récolter des fonds qui seront entièrement remis à l’association. L’entreprise amassera cet argent par le biais de la vente de bonbons et remettra une partie du profit sur les items vendus sélectionnés. Un événement-bénéfice sera également organisé vers la fin de l’été.

L’entreprise Kenworth Québec Inc. se dit heureuse de pouvoir contribuer au bien-être et à l’intégration sociale des 250 membres de l’AIS vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Kenworth Québec inc. est un partenaire de la performance des entreprises de l’industrie du transport routier de l’est du Québec.