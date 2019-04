Le Festival beauceron de l'érable a lieu en fin de semaine

La 30e édition du Festival beauceron de l’érable (FBE) s’annonce sucrée et familiale. Sous le thème « La grande coulée 2019 », l’évènement aura lieu le 6 et 7 avril à Saint-Georges.

Programmation

Les 6 et 7 avril, de 13h à 16h, les activités se dérouleront à la Place de l’érable qui se trouvera sur le stationnement de l’école Mgr. Beaudoin. Les festivaliers pourront manger les coulées de tire Citadelle , des beignes maison par Délices des Générations, des crêpes offertes par Les Équipements Lapierre et leur bouilleuse.

Entre autres, il y aura des animations ambulantes, une grande glissade, des jeux gonflables et le «Flyny school» par Beauce Carnaval. Également, des kiosques de vente de produits d’érable par la Ferme Jean-Noël Morin-Saint-Zacharie.

Grande nouveauté, pour les enfants de 8 ans et plus, sur le site il y aura la présence d’un mur d’escalade-Le Volcan de 24 X 24 pieds de large et de 28 pieds de haut.

Un camion de pompier de la Ville de Saint-Georges sera sur place.

Nouveauté

Pour cette édition anniversaire, il a été décidé que les festivaliers n’auraient pas à payer un montant de plus pour manger de la tire. Cela est dans le but que petits et grands puissent profiter des joies de l’érable sans compromis.