Ce samedi 6 avril se tiendra, au Club de golf de Beauceville, l'événement-bénéfice Un souffle de vie, dès 13 h 00. Cet événement est au profit d’Opération Enfant Soleil ainsi que de deux enfants de la région.

Un après-midi familial est prévu de 13 h 00 à 17 h 00. Dégustation de nourritures et de boissons, BBQ, coulée de tire, bingo Tupperware, maquillage et animation, chasse aux cocos de Pâques, bricolages, et plus encore, seront au programme. Les pompiers de la ville de Beauceville ainsi que CAMBI et les cadets seront sur place.

Toujours en après-midi, à l’intérieur, il y aura de la danse country avec DJ Steph-Ly et Michel et le Monday Band au coût de 10 $.

Souper et soirée musicale

En soirée, dès 18 h 00, des cocktails et des bouchées, de même qu’un souper 4 services seront servis et une soirée musicale suivra, le tout est au coût de 50 $. Les billets sont en vente au Dépanneur Eko de Beauceville, au bistro-bar La Cachette, à La Cache du golf Hôtel C, au Y Pizza de Beauceville, au centre Évasion, auprès de Nancy Bolduc au 418-225-6962 ou auprès de Stéphanie Larivière au 418-215-0087.

Il y aura également le tirage de plusieurs prix, au cours de la soirée, tels que des parties au Club de golf Beauceville, une nuitée à La Cache du golf Hôtel C, des table d’hôtes au bistro-bar La Cachette, un abonnement au Centre de santé l’Évasion et plusieurs autres.

Les organisateurs de l’événement tiennent donc à inviter toute la population à participer à cet événement. Les fonds amassés permettront d’aider les familles touchées par la maladie. Ceux-ci tiennent à également à remercier tous leurs partenaires dans l’événement.