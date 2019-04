Le CJE Les Etchemins offrira un nouveau service

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Les Etchemins démarre un nouveau projet afin d’épauler les entreprises face au casse-tête de la pénurie de main-d’œuvre : le projet de soutien en attraction et partage de la main-d’œuvre.

Ce projet a vu le jour à la suite d’une demande des entreprises récréotouristiques qui ont vu une occasion dans le partage de leur main-d’œuvre, puisqu’elles offrent des emplois saisonniers.

Développé dans les prochains mois, celui-ci sera offert à toutes les entreprises de la MRC des Etchemins qui ont des emplois à temps partiel, des emplois saisonniers, ou qui ont tout simplement un intérêt à travailler à l’attraction de la main-d’œuvre.

Afin de mettre en place le projet, Madame Nicole Lamontagne, professionnelle en ressources humaines, s’est ajoutée à l’équipe du CJE. Travailleuse autonome en gestion des ressources humaines et étudiante à l’UQAR en gestion des ressources humaines, Mme Lamontagne possède un bagage professionnel pour travailler en partenariat avec les entreprises et le milieu.

Sa présence permettra au CJE d’être encore plus stratégique et participatif dans la réalisation de ce mandat, puisque celle-ci est attitrée exclusivement à ce projet.

Collaboration de différents partenaires

Le projet a pu voir le jour grâce à la collaboration de différents partenaires. Dans le cadre du plan de relance, la MRC des Etchemins a accepté de financer le projet sur 3 ans, ce qui totalise une aide financière de 125 000 $. De plus, la SADC et Emploi-Québec seront aussi des partenaires financiers, mais seront mis à contribution pour leur expertise.

Le Carrefour jeunesse-emploi a, quant à lui, été approché afin de développer et de mettre en place le projet, car celui-ci possède déjà les compétences et l’expérience en employabilité.

Contribuer à la qualité de vie des travailleurs et des employeurs

Bien que les défis du recrutement sont grandissants, le Carrefour jeunesse-emploi souhaite, par ce nouveau service, faciliter l’embauche de travailleurs dans ce contexte de pénurie de main-d’œuvre et de contribuer à l’attractivité du territoire et à la qualité de vie des travailleurs et de leurs employeurs.

Il est à noter que le service s’adresse aux travailleurs de tout âge. Pour avoir plus d’information sur ce projet, les entreprises sont invitées à communiquer avec Nicole Lamontagne au Carrefour jeunesse emploi des Etchemins au 418 625-2533, ou par courriel à l’adresse suivante : http://coordo@cjeetchemins.ca.