Jardins communautaires de Saint-Georges : huit nouveaux bacs à cultiver cet été

Lors de l'Expo Vert un monde durable qui aura lieu le jeudi 18 avril prochain, des membres du comité des Jardins communautaires de Saint-Georges seront sur place. Cet évènement se tiendra au Cégep Beauce-Appalaches de 16 h 30 à 21 h 00.

Pour l’occasion, il sera possible pour les gens de s'inscrire en primeur, afin d’avoir la chance de louer un jardinet au coût de 20 $ (15 $/an + 5 $ de dépôt pour la clef du cabanon). Le nombre de jardinets est limité. Il sera possible aussi de s'inscrire à partir du 19 avril par courriel à l'adresse : jardinsstgeorges@gmail.com.

Le jardin s’agrandit



Les citoyens de Saint-Georges pourront bénéficier de huit nouveaux bacs à cultiver dès cet été. C’est donc le moment idéal pour les gens intéressés de s’inscrire.

Parmi les nouveautés de cette année, il y a aura une clôture afin de délimiter l’espace réservé aux membres qui louent un jardinet. Une section entièrement dédiée pour un jardin collectif sera aménagée. De plus, un bac à compost additionnel sera installé afin de disposer des rebuts de façon écoresponsable. Toute la population est d’ailleurs invitée à venir composter leurs déchets selon les règles établies.

Formations gratuites sur le jardinage

Le comité des Jardins communautaires organisera prochainement des formations gratuites à propos du jardinage. Restez à l’affût en consultant leur page Facebook. Pour toute question, commentaire ou bien pour manifester votre intérêt à participer au jardin communautaire, n’hésitez pas à écrire au jardinsstgeorges@gmail.com.

Rappelons que les Jardins communautaires de Saint-Georges sont situés dans le parc des Coteaux sur la 2e Avenue à Saint-Georges Est, entre la 132e et la 133e Rue. Ville de Saint-Georges a par ailleurs collaboré avec le comité citoyen afin d’agrémenter ce parc public d’un jardin communautaire.