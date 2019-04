Dans le cadre de la Semaine de l’Action Bénévole qui a lieu du 7 au 14 avril, la Ville de Beauceville a organisé dimanche dernier un brunch au Complexe du Golf de Beauceville.

Le maire de Beauceville, François Veilleux et les membres du conseil ont reçu près de 165 personnes. Ce sont 25 organismes qui participaient à l’évènement. Lors de ce brunch, Manon Poulin et Florian Gagné ont diverti les gens. En plus du déjeuner, les bénévoles ont reçu un présent de la part de la Ville.