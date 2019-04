La 27e édition du Déjeuner des policiers aura lieu le samedi 4 mai prochain, au restaurant la Barbaque de Sainte-Marie, de 6 h 30 à 11 h 00. Cette année, l’événement se fera au profit de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce et du Centre de pédiatrie sociale en communauté.

L’argent amassé, lors de cette journée, servira à offrir des services pour les enfants, au niveau du Centre de pédiatrie. Mais le montant amassé aidera également la halte-garderie de la Maison de la famille, pour les 0-5 ans.

« Des sous seront aussi injectés au niveau de nos cuisines collectives pour ados et de notre Estime de soi jeunesse, pour les enfants de quatrième et de cinquième années », a précisé la directrice générale de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce, madame Luce Lacroix.

L'an dernier, un montant total de 12 000 $ avait été amassé au profit de la Fondation Rêves d'enfants.



Des policiers plus près des gens



Encore cette année, ce sont les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et de la MRC de la Nouvelle-Beauce qui serviront le déjeuner aux gens présents. Ceux-ci peuvent servir bon an, mal an jusqu'à 650 déjeuners lors de cet événement. L’invitation est donc lancée à toute la population de la région et des environs.



En plus de contribuer à des causes qui leur tiennent à cœur et de venir en aide aux gens qui sont dans le besoin, la tenue de ce déjeuner permet aussi aux policiers de se montrer plus accessibles auprès des gens. Ceux-ci apprécient le fait d’avoir ce contact privilégié avec eux, le temps de cette journée.

« Ça permet à la population de nous voir sous un autre œil que l'intervention policière proprement dite. Ils peuvent nous parler, voir les policiers et policières de proche. C'est un peu dans notre grande mission de rapprochement avec la communauté », a, quant à lui, mentionné le sergent-enquêteur à la Sûreté du Québec, Julien Lemieux.

Partenaires et commanditaires



Le Déjeuner des policiers connaît du succès à chaque année, notamment grâce à la collaboration de partenaires et commanditaires.

Le propriétaire du restaurant La Barbaque, Pascal Maheu, prête entre autres son établissement pour l'événement. Plusieurs autres commanditaires contribuent également en fournissant la totalité de la nourriture qui sera servie.

À propos de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce

La Maison de la famille Nouvelle-Beauce offre différents services afin de favoriser le mieux-être des familles de la Nouvelle-Beauce, comme des cuisines collectives volantes, des cuisines collectives ados et jeunesse et de la pédiatrie sociale.

Depuis un an, le Centre de pédiatrie sociale en communauté est un nouveau service qui s’est ajouté aux services déjà existants de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce.

« C’est un service qui s’adresse aux 0-18 ans, qui vivent des difficultés, soit de développement, soit de comportements, qui permettent d’avoir un filet de sécurité pour faire en sorte que ces enfants-là puissent se développer au maximum de leurs capacités », a expliqué Mme Lacroix.

En plus des sous qui seront amassés, ce déjeuner permettra aussi de mieux faire connaître l’organisme et de permettre aux gens d’en apprendre plus sur leurs services.