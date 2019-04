Les couleurs de la diversité : un colloque sur les réalités LGBTQ+

Le GRIS Chaudière-Appalaches invite la population à la première édition du colloque Les couleurs de la diversité. L'événement aura lieu les 27 et 28 avril prochains à la Cache à Maxime.

L’événement se présente en deux parties. Tout d’abord le samedi, les participants pourront participer à une journée de conférences sur les réalités LGBTQ+. Ces conférences seront présentées par la Coalition des familles LGBT, le Conseil québécois LGBT, MIELS-Québec, Les GRIS du Québec et Michel Dorais. La programmation propose des conférences adaptées à tous les niveaux de connaissances des participants, que ceux-ci soient débutants ou déjà expérimentés, permettant ainsi à toute personne ayant le désir d’en apprendre plus sur la diversité sexuelle et de genre de participer à l’événement.

La deuxième journée s’adresse davantage au grand public et débutera par un brunch suivi du spectacle de Melvis and The Jive Cats, un groupe rockabilly-swing. De plus, sur place, des organismes de Chaudière-Appalaches tiendront un kiosque, afin d’informer la population sur les ressources offertes dans leur région. L’événement est présenté en partenariat avec l’OBNL et école de danse La cabane à swing. Une piste de danse permettra aux participants, danseurs ou non, de se dégourdir. Il est cependant tout à fait possible de regarder le spectacle sans danser. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web de l’organisme.

À propos du GRIS Chaudière-Appalaches

Le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) œuvre dans la région de Chaudière- Appalaches depuis 1998. Il s’agit d’un organisme communautaire à but non lucratif dont la mission est de démystifier l’homosexualité et la bisexualité dans la société ainsi que de prévenir les infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS). Le GRIS Chaudière-Appalaches fait chaque année près de 150 interventions auprès des jeunes sous forme de témoignage.