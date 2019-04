La Fondation Santé Beauce-Etchemin recueille 583 946 $

Dans le cadre de sa campagne annuelle de financement 2018-2019, la Fondation Santé Beauce-Etchemin a réussi à recueillir un montant de 583 946 $ pour aider les malades, grâce à l’achat d’équipements médicaux nécessaires à l’Hôpital de Saint-Georges, dans les CHSLD et CLSC de la Beauce.



Menée sous le thème Avec vous, pour vous!, la campagne annuelle avait pour objectif l’acquisition d’appareils médicaux requis dans divers secteurs et départements de l’Hôpital de Saint-Georges tels le bloc opératoire, la chirurgie, la médecine, la pédiatrie, l’urgence et la dialyse.





« Notre mission est de contribuer, de façon notable et durable, au déploiement des soins et services de santé adaptés aux besoins des gens d’ici. La santé et le mieux-être de notre communauté nous importe vraiment », a évoqué la présidente de la fondation, Mme Manon Veilleux.

Elle a de plus qualifié l’appui, la solidarité et la générosité de la population de Beauce-Etchemin pour la cause de la santé comme étant extraordinaires.

Une réponse aux besoins de la population



Pour sa part, le président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, M. Daniel Paré, se réjouit de la collaboration et du partenariat soutenus avec la fondation.





« L’ajout de ces équipements, essentiels à plusieurs unités de soins de l’hôpital, aux centres d’hébergement et CLSC de la Beauce, constitue la réponse aux besoins de la population de la Beauce et Etchemins. Les professionnels de la santé pourront ainsi compter sur l’efficacité d’appareils optimaux et à la fine pointe de la technologie. Ainsi, la qualité des soins et services qu’ils dispensent s’en verra bonifiée », a mentionné M. Paré.

Selon lui, le renouveau de ces équipements sera un facteur d’attraction additionnel auprès des médecins qui seront appelés à travailler dans la région.

Soutien et fidélité des donateurs



En son nom personnel et celui des administrateurs de la fondation, Manon Veilleux a tenu à remercier tous les fidèles donateurs pour leur soutien.