Une subvention de 70 000 $ pour la Maison de la Famille et la Maison des jeunes

C’est lors d’une conférence de presse à la Maison de la Famille Beauce-Etchemins, que Samuel Poulin a annoncé une subvention gouvernementale à deux organismes établis à Saint-Georges.

En raison des inondations des derniers jours, le député de Beauce-Sud avait remis en question son agenda, mais s’est fait rappeler que le communautaire était important. Ainsi, il a maintenu ce point de presse.

La Maison des jeunes Beauce-Sartigan a reçu 50 000$ du Secrétariat à la jeunesse pour le projet Les Incroyables Ados. Tandis que la Maison de la Famille Beauce-Etchemins a obtenu une subvention de 20 000$ du ministère de la Famille.

Les Incroyables Ados

Le montant servira à mettre sur pied une escouade de jeunes qui devront choisir et réaliser des bonnes actions qui bénéficieront aux communautés de Saint-Georges et Saint-Martin. Un deuxième volet est prévu en collaboration avec la municipalité de Saint-Honoré qui consistera à des soirées de réseautage entre jeunes entrepreneurs, sous forme de 5 à 7 et des conférenciers invités.

« Le projet global vise à augmenter le sentiment d’appartenance des jeunes à leur milieu, faciliter leur insertion et leur inspirer de bonnes habitudes de vie », explique la directrice de la Maison des jeunes, Julie Barette.

La Maison de la Famille

Cette subvention permettra de favoriser la participation des parents. Deux projets-pilotes vont être mis en place durant un an. Le premier consiste à ouvrir un soir de plus par semaine les locaux à Saint-Georges. Pour le deuxième, un intervenant sera assigné afin qu’i les déplace sur le territoire de 14 municipalités rurales.